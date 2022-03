Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, las afirmaciones del comunicado que emitió su administración en respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo y en el que piden que frene la retórica populista en contra de la prensa.

“Es lamentable, dice, que se sumen como borregos y esto no es un ningún insulto. Cuando me tocó ir al parlamento inglés en Londres, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan lo opositores a decir meee, meee. Yo creo que eso es lo que significa. Aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borrego. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación”.

Explicó que él personalmente redactó el documento, y aseguró que este año sólo han sido asesinados cinco y no siete periodistas, y que hay 17 detenidos por estos hechos. (Por Arturo García Caudillo)