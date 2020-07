Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el uso de cubrebocas es opcional, y el eje de la campaña del Gobierno de la República para enfrentar la pandemia, es la sana distancia, por lo cual sólo lo usará si no hay más remedio.

“Entonces a mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López Gatell, me han dicho de que no necesito el cubreboca si mantengo la sana distancia. Y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. En el avión lo piden, me lo pongo”.

Y aunque dijo que no quiere entrar en polémica, si se considerara que con el uso de cubre boca se ayuda a frenar los contagios, entonces lo haría, pero como no está científicamente comprobado, por eso no lo usa. Además, según su información la pandemia está perdiendo fuerza. (Por: Arturo García Caudillo)