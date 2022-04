Reta el presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobierno de Estados Unidos a acudir a un arbitraje internacional sobre el TMEC y las afectaciones que pudiera provocar la reforma eléctrica.

“Hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierto. Además, eso también se lo dije al señor Kerry, muy respetuoso y se lo he dicho a quienes hacen este planteamiento, de que en el tratado hay un capítulo que obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción. Y si nos vamos a tribunales internacionales vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción. Y tenemos las pruebas”.

Sin embargo, insistió en que hay buenas relaciones con la administración Biden y estas se reflejan en el trato respetuoso que ha tenido el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. (Por Arturo García Caudillo)