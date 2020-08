La detención de “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ha provocado un descenso en la incidencia delictiva en Guanajuato, aseguró desde Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del jefe del cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato. En estos últimos quince días no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno”. En cuanto al incremento en el delito de robo a trenes en el Bajío, aseguró que por el contrario, el reporte que tiene es que el robo a transporte ha descendido en todo el país. (Por: Arturo García Caudillo)