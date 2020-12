Al presentar un informe especial sobre las 21 alertas de género en el país, la coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, revela que la mayoría de los estados no contempla los contextos en el que se da la violencia contra las mujeres, por ejemplo el criminal.

“En el contexto criminal referido solo en seis de los 21 estados, fueron los que pudieron identificar, sin embargo existen estados como Durango, Jalisco y Veracruz que a pesar de ser identificadas como entidades con altos índices de criminalidad, no contemplaron un contexto que pone en riesgo la vulnerabilidad de las mujeres en territorios de conflicto”.

El estudio sobre las 21 alertas de género, advierte que no no se identifican ni reconocen los factores que general la violencia contra las mujeres, pero además prevalece la falta de investigación e impunidad en los delitos de género. (Por Gricelda Torres Zambrano)