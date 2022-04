Regidores de Morena en Guadalajara no quitan el dedo del renglón al afirmar que hay incumplimientos graves en la entrega de patrullas que forman parte del arrendamiento por 792 millones de pesos que adquirió el municipio.

Esta mañana el ayuntamiento hizo la presentación de 135 patrullas y 37 motocicletas, cuando los morenistas afirman que debieron ser entregadas a finales de marzo las 763 unidades que estaban comprometidas. Critican que se haya modificado el contrato para favorecer a la empresa Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V. En la voz la regidora Mariana Fernández:

“El día de hoy el contrato se ha cumplido solamente el 21 por ciento. Nosotros hablamos de rescindir el contrato, no es posible que ya pasaron tres meses y la empresa no ha cumplido con lo que se pagó. Muchas veces nos dijeron que se había contratado esta empresa porque tenía la capacidad de entregar el equipamiento a diferencia de otras que también licitaron y costaban tres veces menos”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)