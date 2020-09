El Partido del Trabajo no quitará el dedo del renglón, exigirá se le reconozca como la tercera fuerza política en la Cámara Baja, y por tanto, presidir la Mesa Directiva de los diputados, así lo expresa el legislador oaxaqueño, Benjamín Robles.

“Y estoy seguro que eso es lo que vamos a ver en el transcurso de las próximas horas y días, antes del cinco de septiembre, pues para poder tener ya una propuesta de Mesa Directiva que

No tengo ninguna duda, será encabezada por el Partido del Trabajo”.

Hay que recordar que toca al PRI, por ser la tercera fuerza política legalmente establecida, proponer al nuevo presidente de la Mesa Directiva, sin embargo, se requiere también del respaldo de una mayoría calificada para completar el proceso. En una primera votación, llevada a cabo este lunes, no alcanzó los sufragios necesarios, por lo que habrá una nueva votación este sábado. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)