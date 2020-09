Aunque quedan pocos días para cumplir con el Tratado de Aguas con Estados Unidos, es necesario hacer todo lo posible para no incurrir en falta, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No descartamos que podamos cumplir, y yo creo que para el lunes podremos vamos ya a informar sobre la situación que prevalece con miras al cumplimiento del convenio. Nosotros tenemos que buscar por todos los medios cumplir con este convenio, llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. No queremos incumplir y que haya motivos para confrontación”.

Por otro lado, se negó a opinar sobre el primer debate entre los candidatos a la Presencia de los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, porque, aseguró, no quiere meterse en asuntos internos de otras naciones. (Por: Arturo García Caudillo / Cuartoscuro)