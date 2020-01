Al reconocer que durante el primer semestre de 2019 el flujo migratorio de centroamericanos hacia Estados Unidos generó alarma entre autoridades de distintos países, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que sí puede haber migración, pero esta debe ser de manera ordenada, porque México no es un territorio sin ley.

“Lo que no debemos ser es territorio sin ley y sin autoridades, mucho menos aceptaremos que se pretenda convertir a nuestro país en zona libre para la operación de bandas de traficantes de personas, eso no lo vamos a permitir. La política migratoria del gobierno mexicano que a la Secretaría de Gobernación corresponder formular y aplicar seguirá fundada en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y en primer lugar de los compatriotas que estén en México o en los Estados Unidos”.

Y agregó que el flujo migratorio desde Centroamérica disminuyó a partir del mes de agosto, y a finales del 2019 se encontraba a los mismos niveles del 2017. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)