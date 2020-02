Reitera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que a la fecha no existe investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar y no vamos a proteger a nadie, eh sin embargo pues en este momento pues la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus cercanos”.

Recordó que ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República cuatro asuntos, de los cuales dos derivaron en órdenes de aprehensión, en tanto que están por concluir otras dos investigaciones: una relativa a la planta de agronitrogenados y la otra sobre un astillero en España que generó una afectación a Pemex por más de 50 millones de euros. (Por Arturo García Caudillo)