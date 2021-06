A una semana de las elecciones del 06 de junio, el candidato perdedor a la alcaldía de Zapopan, Alberto Uribe Camacho, insiste en que en Jalisco se impuso el voto antimorenista.

“Así es la democracia por una parte, por la otra hubo un voto de miedo, un voto de odio y un voto útil y eso hace un voto MC. Es todo. Hubo mucha gente que me dijo eres el mejor candidato, por mucho, sabemos lo que hiciste en Tlajomulco, pero discúlpame, no puedo votar por Morena aunque tu seas el candidato”.

Al confirmar que se quedará en Zapopan como regidor de oposición, Alberto Uribe indica que analizará el fenómeno de la votación, pero no queda ni enojado ni triste con la derrota. (Por Gricelda Torres Zambrano)