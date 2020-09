A cuatro días de que comiencen las primeras modificaciones en 25 rutas de camiones del transporte urbano por la puesta en servicio de la Línea 3 del Tren Ligero, choferes de la zona centro coinciden en señalar que hasta el momento nadie les ha informado.

“No, para mi no me ha informado el patrón” –¿No les han dicho que van a modificar las rutas? No nos han dicho nada – ¿Y qué suponen ustedes que vaya a pasar cuando se inaugure el tren? Pues sí, que sí nos van a mover –¿Qué ha escuchado usted? Nada, cero comunicación con nadie -¿Alguien de la Secretaria de Transporte no ha venido aquí? No, no se ha arrimado nadie”.

Cabe recordar que las primeras rutas de camiones que modificarán su derrotero a partir del domingo serán las de la zona centro. (Por José Luis Jiménez Castro)