El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la iniciativa de reforma a la Constitución anunciada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para que la Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes se lleve a cabo el 6 de junio del 2021.

“Los que no quieren las consultas ahora están esgrimiendo que cómo se van a gastar ocho mil millones para hacer una consulta, pues tienen la solución y esta bien lo que está planteando el senador Monreal, es una modificación constitucional para que la consulta se haga el mismo día de la elección. Entonces así ya no hay gasto, no existe gasto. Entonces sí hay manera de resolverlo. Lo que no quieren es que participe la gente”.

Y consideró exagerado el costo que plantea el INE, de ocho mil millones de pesos para realizar la consulta en agosto del 2021. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)