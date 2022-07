La bancada de Hagamos en el Congreso del Estado insistió en irregularidades en el proceso de selección para la próxima presidenta del ITEI, al señalar que la segunda convocatoria y evaluación que se aplicó a las aspirantes fue ilegal, al incorporar requisitos que no marca la ley y además, denunció que varios de los expertos que aplicaron el examen oral y escrito, además de revisar el ensayo, habrían incurrido en conflictos de interés, entre ellos Vicente Viveros y Otoniel Varas de Valdez, vinculados al partido Movimiento Ciudadano.

La diputada, Mara Robles, afirmó que de momento los diputados están atados a avanzar en el proceso porque no son una sino dos suspensiones para que avance la elección de la nueva presidenta:

“Aquí en el Congreso del Estado, haciendo uso de todos nuestros derechos y de todas nuestras atribuciones, pero también los ciudadanos que participan en el proceso e incluso los que no participan en el proceso tienen derecho a interponer recursos jurídicos”.

Este lunes académicos y organizaciones civiles publicaron un desplegado nacional solicitando la rectificación del proceso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)