Porque no reúne los requisitos ni de forma ni de fondo, organizaciones civiles exigen la renuncia de la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Fela Pelayo.

La coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, indica que no se trata solo de la falta del título universitario o los estudios de licenciatura que marca la ley, porque tampoco tiene la experiencia profesional ni ha dado resultados en el cargo.

Considera que si la funcionaria estatal, quien percibe 137 mil pesos mensuales no renuncia, el Gobierno del Estado debería destituirla. (Por Gricelda Torres Zambrano)