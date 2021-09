La Comisión Estatal de Derechos Humanos le pide a la Secretaría de Educación que intente sensibilizar a sus profesores, por el riesgo que representa que un 23 por ciento no esté vacunado contra la Covid-19, explica Tomás Eduardo Trinidad López, responsable del área de niñas, niños y adolescentes.

“El llamado a la Secretaría de Educación fue sensibilizar a los maestros. Desde luego no es un tema obligatorio la vacuna, pero en esta situación sí tenemos que ponderar la salud de niñas, niños y adolescentes”

Derechos Humanos publicó la semana pasada un informe especial sobre el impacto de la pandemia en los estudiantes.

El miedo al contagio destaca entre una de sus principales preocupaciones.

La mayoría de los profesores no vacunados están entre 40 y 50 años de edad. (Por Gricelda Torres Zambrano)