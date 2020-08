Luego de la instalación de enredaderas el sábado pasado en las columnas del tren ligero Basílica y Mercado del Mar vecinos de Zapopan se inclinan por el paisaje verde y no por el arte urbano pintado en esas columnas.

El Señor Garcia quien vive a dos cuadras avenida Laureles opina:

“Yo opinó en lo particular que el grafiti no, que son mejor las plantas para que tengan una mejor visión y sobretodo de más ecología al pueblo zapopano porque el grafiti distorsiona nuestra cultura ¿Usted es vecino de la zona?

Efectivamente aquí vivo en la zona a dos calles”.

El sábado pasado activistas opositores a la pinta de columnas del tren ligero colocaron enredaderas en son de protesta pues la Secretaría de Cultura insiste en colocar arte urbano. (Por José Luis Jimenez Castro / Foto: Juan Martínez)