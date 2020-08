La petición ciudadana Queremos Columnas Verdes rebasa ya las once mil firmas de apoyo con las que se demanda a la Secretaría de Cultura en Jalisco, que regrese al proyecto original de paisajismo de los pilares de la Linea Tres del Tren Ligero, explica su vocero, Abraham Jaime.

“Básicamente lo que estamos insistiendo es que el programa Traza Jalisco encuentre espacios más adecuados y se respete el proyecto de paisajismo de la Linea 3. Me parece que grupos ambientalistas, comunidad artística y como las asociaciones vecinales coincidimos en esta postura!”

Este jueves un grupo de ciudadanos entregó en Palacio de Gobierno nueve mil firmas, con la demanda de que las columnas del Tren Ligero sean cubiertas de enredaderas y no de arte urbano. La campaña continuará por tiempo indefinido en espera de una respuesta favorable de la autoridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)