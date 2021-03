Este lunes se instaló el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco que será el ente responsable de impulsar ejercicios y herramientas de participación ciudadana en la entidad.

Ya le dejaron una de sus primeras tareas: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro insistió que se desarrolle la consulta ciudadana sobre la relación de Jalisco con el pacto fiscal federal:

“Salirse del pacto fiscal, si el pacto fiscal no nos conviene como estado, esta decisión se tiene que tomar de cara a la ciudadanía, de mano de las y los ciudadanos de Jalisco, no es una decisión que pueda tomar de manera unilateral el gobernador”.

El gobernador acusó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no le ha dado seguimiento a su petición de una consulta para el tema del pacto fiscal.

El Consejo está integrado por 11 ciudadanos que representan a diferentes sectores de la sociedad civil. En total 290 participaron en el concurso de selección pero 222 cumplieron los requisitos y 11 fueron electos por el Legislativo.

(Por: Héctor Escamilla Ramírez)