En el Instituto Dermatológico se instaló un filtro sanitario para pacientes.

En la puerta, antes de ingresar, enfermeras con cubrebocas toman la temperatura, colocan gel en las manos y verifican si hay resfriado a todos los que ingresan.

Aquí uno de ellos:

“Pues nada, nada más me tomaron la temperatura y me pasaron” -¿le dieron gel?- Sí, me dieron gel y nos sentaron en unas bancas”

El filtro sanitario al ingreso del Instituto Dermatológico “José Barba Rubio” estará por tiempo indefinido. (Por José Luis Jiménez Castro)