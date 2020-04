El ayuntamiento de Talpa de Allende colocó dos filtros sanitarios para revisar a los pocos fieles que insisten en realizar la Ruta del Peregrino a pesar de la emergencia sanitaria, señala el presidente municipal, Martín Eduardo Guzmán.

Destaca que no se puede prohibir el libre tránsito de las personas, pero no hay condiciones para atender a los visitantes.

“En Talpa están en el ingreso al Arco y el otro en una zona que denominamos El Plan, que la gente que pasa se le toma su temperatura, su sintomatología y si tiene algún síntoma se le deriva al Centro de Salud y si no pues se le deja pasar,pero le insisto es flujo si es muchisisísimo menor ehh. Con todo respeto que me merece el turista siempre son bienvenidos pero en esta ocasión no. Debemos de entender que es una responsabilidad social más que del gobierno”.

Destaca que el viernes pasado fueron cerrados 385 negocios no esenciales en el municipio, como hoteles, agencias de viajes y de venta de souvenirs, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)