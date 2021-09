Todavía no inicia la nueva legislatura y ya hay conflictos. Al instalarse la comisión para el proceso de entrega-recepción del Congreso del Estado, los diputados olvidaron informarle del evento a la diputada electa del Partido Verde y coordinadora de bancada, Érika Lizbeth Ramírez, quien reclamó la falta de atención.

“Entonces nada más si les pido de favor que hagamos bien las cosas y no me estén omitiendo, que se me respete como legisladora. Es cuanto”.

El represente de la Mesa Directiva, Daniel Robles, lamentó la omisión de la cual se responsabilizó a la Secretaría General. Diputados afirmaron que sí se avisó a todos los involucrados, pero no pudieron comprobar que también le dijeron a la diputada entrante del Verde.

La comisión especial quedó conformada por siete diputados de cada fracción de la 63 Legislatura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)