Apoyados con ocho patrullas y más de 20 policías, esta mañana la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Zapopan comenzó la instalación de las llamadas quesadillas de cemento sobre la ciclovía de avenida Guadalupe, casi esquina con Rafael Sanzio, ante la oposición de por lo menos cuatro vecinos.

La instalación de este equipamiento en la ciclovía es encabezada por el director de Movilidad de Zapopan, José Carlos Soto Morfín, en tanto, vecinos opositores se dicen agredidos:

“Hay agresiones, burla del personal del ayuntamiento, me echaron ya al piso, me aventaron 2… bendito Dios nadie salió lastimado pero esperemos que no pase a mayores”

La presencia de patrullas de la Policía de Zapopan esta mañana mantiene un carril cerrado de circulación de la avenida Guadalupe, a la altura de Rafael Sanzio. En tanto, se mantiene la postura de los vecinos de la ciclovía (Por José Luis Jiménez Castro)