Aún con el aumento de 87 millones de pesos programado para 2021, el Instituto de Cancerología del Estado trabajará con un faltante de 100 millones de pesos, informa la coordinadora del Gabinete de Desarrollo Social, Barbara Casillas.

Al presentar el desglose de su petición de gasto para el siguiente año, la funcionaria indicó que con ese dinero solo pagarán la nómina, y faltará todo lo que la Federación aportaba por gastos catastróficos.

Sin ponerle números, se afirmó que mantendrán el apoyo para la compra de medicamentos oncológicos, cuando no los mande el Gobierno Federal.

Habla el secretario de la Hacienda, Juan Partida.

“Es un tema complicado porque no solo es un tema de dinero, es un tema de abasto, el compromiso del Gobernador es ese en la medida que no llegue el recurso federal para comprar el medicamento o que no llegue el medicamento porque lo va a comprar la Federación, entonces, sí nosotros entrar”.

Por el INSABI se esperan tres mil 200 millones de pesos federales, que sin embargo, no aparece en el presupuesto federal. (Por Mireya Blanco)