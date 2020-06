De 300 consultas diarias que atendían antes del coronavirus, el Instituto Dermatológico de Jalisco actualmente no rebasa las 20, detallan trabajadores de este nosocomio transformado por la pandemia, pues la mayoría del personal médico se trasladó a la Maternidad López Mateos al inicio de la alerta sanitaria, en estos momentos quienes acuden a Dermatólogico de Jalisco no son atendidos a menos que sea una emergencia, como le ocurrió al señor Manuel.

“Es un quiste que tengo en la espalda pero dicen que solo atienden urgencias y si me lo pueden checar y y cuánto me cuesta para que me la extirpen dicen que ahorita no tienen personal suficiente”.

Entre las emergencias que actualmente atiende el Dermatológico de Jalisco esta linfoma cutáneo, cáncer de piel o enfermedades con ampollas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)