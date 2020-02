Pese a las quejas del ayuntamiento de Tlaquepaque que afirma no tener los recursos financieros para pagar un plebiscito sobre la construcción del Centro Universitario de la UdeG en el Cerro del Cuatro, en sesión extraordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinó que sin importar excusas, el municipio tiene 10 días hábiles para comprobar su solvencia presupuestaria de los seis millones de pesos que requiere el organismo para este ejercicio.

Habla el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross:

“¿Por qué?, porque no encontramos causas de improcedencia, por lo tanto lo que le decimos es, tú eres el atribuido, tienes que tomar una nueva decisión y esta nueva decisión tiene que ser en el sentido procedente positivo para la organización de un plebiscito”.

El presidente afirmó que el Tribunal Electoral les concedió las facultades al IEPC para resolver el tema del plebiscito.

Agregó Alcaraz que en caso de no contar con los recursos, es al mismo municipio a quien le compete solicitarlos al Estado, pero que el ayuntamiento es el responsable de resolver el tema económico. (Por Héctor Escamilla Ramírez)