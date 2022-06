Pese a las dos recomendaciones del 2017 y 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los policías municipales de El Salto continúan con rezago en su salario, equipo y prestaciones laborales, confirma Luis Joaquín Campos Lara, visitador adjunto de la segunda visitaduría.

“La Comisión documentó no solamente en el caso del municipio de El Salto sino en otros municipios, porque fue una investigación que abarcó los 125 municipios del Estado de Jalisco, entre los que se volvió a encontrar a El Salto, como uno de los municipios con rezago en este tipo de prestaciones”.

No obstante el peligro que conlleva su profesión, los policías municipales de El Salto no tienen seguro de vida ni acceso al Seguro Social.

Los cuatro uniformados muertos durante el enfrentamiento de la semana pasada no gozaron de las prestaciones a que cualquier otro trabajador tiene derecho. (Por Gricelda Torres Zambrano)