La improvisación, la desorganización y en ocasiones hasta la altanería continúa siendo el común denominador en muchos módulos de la Secretaría de Bienestar, donde adultos mayores se registran en el programa 65 y Más.

Por ejemplo, el localizado en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, donde según bienestar, a partir del primero de octubre comenzó este módulo cuando empleados confirmaron a Notisistema que llevan dos meses haciéndolo.

La desinformación es otra constante en los módulos de Bienestar, vas a escuchar a los adultos mayores cómo es que se enteraron.

“Buenos días, oiga -¿usted cómo se enteró de este módulo?- A mí me hablaron por teléfono”.

“-¿Cómo se enteró de este módulo?- No pos… me aviso una cuñada”.

“-¿Secretaría de Agricultura?- Pues va a ser de las noticias”.

“Por medio de ustedes, Radio Metrópoli”. (Por José Luis Jiménez Castro)