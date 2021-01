Ante las dificultades que enfrenta Interjet, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el Gobierno de la República no puede rescatar empresas.

“Lo que está sucediendo tiene que ver en efecto con la crisis, pero también con el mal manejo de las empresas. En el caso de Interjet ya venía arrastrando deudas, incluso al fisco, al SAT, y nosotros hemos estado buscando que se llegue a un acuerdo, a un arreglo. Sin embargo, ha habido mala administración. Ojalá y los dueños decidan rescatar la empresa o buscar socios, y que se mantenga la fuente de trabajo. Debe de comprenderse que el gobierno no puede estar rescatando empresas”.

De hecho, dice, hubo también una propuesta para que se rescatara a Altos Hornos de México, pero esta fue rechazada, porque de hacerse así se convierten las deudas privadas en deuda pública, y eso no puede volver a suceder. (Por Arturo García Caudillo)