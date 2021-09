Esta mañana el comediante Luis de Alba fue ingresado a un hospital de Guadalajara después de ser trasladado en avión desde la ciudad de Monterrey tras una caída que tuvo, lo que le provocó una fractura en el fémur y las prótesis que tenía. En entrevista, el actor se mostró con buen ánimo, pues será intervenido quirúrgicamente en unas horas.

“Mira me tranquiliza saber que toda mi intención y toda mi fuerza emocional está puesta en gente que tiene oficio, que son jóvenes y que se que están ayudando, A mi ya me tocó ayudar, a mi me ayudaron y ahora me toca a mi, yo lo voy a hacer con mucho gusto. Por eso aunque me duela no es difícil, lo voy a hacer con mucho gusto”.

El comediante Luis de Alba se encuentra en el mismo hospital donde Vicente Fernández está internado y los gastos de la operación correrán a cargo del doctor Julio Ramos. (Por Kevin Casillas)