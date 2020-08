Desde hace aproximadamente dos semanas la Fiscalía de Jalisco interviene una nueva fosa clandestina, ahora en el municipio de Jocotepec.

Se trata de un predio de aproximadamente media hectárea de superficie en el fraccionamiento San Juan Cosalá Raquet Club, donde desde hace un par de semanas una retro excavadora remueve la tierra según las indicaciones de los peritos.

De manera extraoficial fuentes de la Fiscalía de Jalisco informan que hasta el momento han sido recuperados cuatro cadáveres en estado de descomposición.

En su momento se informó que esta fosa clandestina fue localizada desde Febrero pasado, sin embargo no fue intervenida porque el Ayuntamiento de Jocotepec no pudo o no quiso facilitar la maquinaria pesada que requería la Fiscalía.

Este predio se encuentra rodeado de algunas casas, algunas de ellas para vacacionar, pero como es una costumbre nadie se dio cuenta de nada. (Por José Luis Escamilla)