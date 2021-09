Afirma la titular de Protección Civil del Gobierno de la República, Laura Velázquez, que sí hubo evacuación en Tula el día que se inundó el hospital del IMSS, pero que la ayuda no alcanzó a llegar a tiempo por falta de comunicación.

“Si se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en ese hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo. Si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada del lunes para amanecer martes, hubiera sido mayor la afectación. Sí hubo evacuación pero lamentablemente en este hospital hubo en incomunicación y la lluvia fue muy súbita, la inundación también fue en 10, 15 minutos se inundó el hospital”.

Producto de la inundación de este hospital, 14 personas, afectadas todas por Covid, perdieron la vida. Además, de acuerdo a Velázquez, 31 mil viviendas resultaron afectadas en Tula. (Por Arturo García Caudillo)