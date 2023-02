La inversión de 40 millones de pesos no solo es para la escultura de El Palomar del arquitecto tapatío Luis Barragán, sino para la intervención total de la plazoleta que se inaugurará el próximo nueve de marzo en pleno centro histórico, aclara el alcalde Pablo Lemus Navarro.

“Tendrá mobiliario urbano para que la gente se siente y goce de este espacio público y tendrá dentro de la Plazoleta Luis Barragán una escultura que se llama El Palomar, diseñada por el propio Luis Barragán”.

Lemus Navarro puntualiza que la plazoleta de 5 mil 750 metros cuadrados que llevará el nombre del arquitecto Luis Barragán, incluye arbolado maduro, mobiliario y wifi gratuito. La escultura de El Palomar no tendrá huecos para no aumentar la población de palomas que daña los edificios históricos. (Por Gricelda Torres Zambrano)