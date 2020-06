Debido al discurso y a las acciones del Ejecutivo Federal será muy difícil recuperar la confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, asegura el presidente de la Comisión de Comercio Interior de Concamin, Raúl Picard.

“Esta muy difícil que recuperemos la confianza de los extranjeros en estos momentos. El palo ya fue dado, y con el discurso que trae nuestro presidente es un discurso donde primero los pobres, y pareciera ser que el ganar dinero o poner un negocio es un pecado en este país. No están poniendo atención en el estado de derecho, si no lo hacen, y no me quiero ver pesimista, pero simplemente yo ya no invierto por lo pronto en este país, no puedo hacerlo, yo con lo que veo mantengo lo que tengo y trataré de salvarlo, y así estamos todos los industriales”.

Y es que, explica, el Gobierno de la República no sólo no respeta acuerdos o contratos ya firmados, sino que en lugar de fortalecer a las empresas, las debilita, y el T-MEC no va a resolver esta situación. (Por Arturo García Caudillo)