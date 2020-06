El Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, indica que hasta estos momentos no han sido identificados los elementos ministeriales que privaron de manera ilegal de su libertad a decenas de jóvenes el pasado viernes.

“No es fácil, no es sencillo lograr información de quiénes eran los que iban en las camionetas que aparecen por ahí en algunos videos. ¿Por qué? por las caras con pasamontañas, por las caras con el cubrebocas, por la cacucha, entonces, esa es parte de la labor que nos corresponde a este grupo de investigación”.

Ante las declaraciones en prensa sobre que el Gerardo Octavio les dio las instrucciones, señala que esto no los exime de responsabilidad.

Mencionó que no le corresponde a él responder si ayudaría la separación del fiscal de justicia de su cargo. (Por Gricelda Torres Zambrano)