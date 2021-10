La Fiscalía de Jalisco inició anoche una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por la agresión que sufrió una mujer trans.

De acuerdo con la dependencia estatal la víctima y una amiga suya caminaban por la zona centro de Guadalajara cuando se les acercó un sujeto con el que comenzaron a platicar.

Al cabo de los minutos el hombre se retiró unos pasos y regresó con una sustancia corrosiva que le lanzó a la mujer trans en diferentes partes del cuerpo.

El agresor, quien traía cubrebocas y no fue reconocido por la víctima, escapó corriendo mientras que ella acudió a un puesto de socorros para pedir ayuda.

La Fiscalía informa que la víctima ya fue dada de alta y las heridas que sufrió no ponen en riesgo su vida.

Por su parte el colectivo Unión Diversa emitió un comunicado en el que acusa que en un hospital católico de la calle Miguel Blanco se le negó la atención médica a la víctima bajo el argumento de que no traía identificación. (Por José Luis Escamilla)