Una tragedia envuelve al municipio de Magdalena y varios de sus habitantes manifestarán su descontento este martes.

Se trata del asesinato de una mujer de nombre Michel y su hijo Kerin de tres años, a manos presuntamente de su ex pareja sentimental.

De acuerdo con la fiscalía de Jalisco los cadáveres del menor y su madre fueron encontrados en el interior de una vivienda de la calle Tecoloxuchitl, en la colonia Nueva del municipio de Magdalena.

Las primeras investigaciones arrojan que días antes la mujer discutió con su ex pareja sentimental y se fue a casa de sus papás, sin embargo al día siguiente decidió regresar a su domicilio.

Más tarde los familiares de Michel fueron a buscarla a la finca pero al no encontrarla decidieron entrar, y la encontraron sin vida junto a su hijo.

De manera preliminar se informa que ambos cuerpos presentaban heridas de arma blanca.

Mujeres de Magdalena y en general de la región Valles se manifestarán la noche de este martes para exigir el esclarecimiento del caso. (Por José Luis Escamilla)