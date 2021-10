Aún no se encuentra el origen del derrame, al parecer de diésel, que se detectó en el Río Caliente y originó el cierre del Balneario Los Chorros, en Tala.

El Secretario del Medio Ambiente, Sergio Graf Montero señala que todo apunta al ducto de Pemex, por lo que ya se envió una carta a su director general.

“La única razón hay un ducto de Pemex, un gasoducto de gasolina y diésel, al parecer es diésel lo que está emanando, no gasolina y pues se ha estado trabajando con Pemex, yo personalmente envié una denuncia de hechos al director general de Petróleos Mexicanos para la atención, Pemex ha estado monitoreando, Comisión Estatal del Agua y SIAPA nos están apoyando”.

Agrega que la Semadet supervisa la afectación al cause del río Caliente e iniciará un monitoreo de daños a flora y fauna. (Por Claudia Manuela Pérez)