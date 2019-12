Al presentar el Informe Anual de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, su titular, Santiago Nieto, explicó que existen investigaciones y denuncias en contra de cuatro ex gobernadores, quienes han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República:

“Nosotros hasta este momento hemos denunciado ex gobernadores tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República; Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no”.

Informó que en 2019 se han presentado 160 denuncias, y se han dado vistas tanto a autoridades ministeriales como administrativas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, a la Sedena, al Consejo de la Judicatura Federal, y a fiscalías locales, en relación a 360 personas por diversos casos.

Además se han bloqueado a mil 371 personas, y 12 mil 74 cuentas bancarias, para un total de cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares congelados. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)