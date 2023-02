La Dirección General de Prevención y Readaptación Social inició una investigación interna luego que en redes sociales surgieron publicaciones sobre un presunto abuso sexual a dos custodias.

En publicaciones de Facebook se asegura que tres funcionarios carcelarios presuntamente drogados y en estado de ebriedad “vendieron” a dos custodias para que fueran abusadas sexualmente por algunos internos.

El titular de la DIGPRES, José Antonio Pérez Juárez, señaló que se hará una investigación interna, sin embargo no hay denuncias formales.

“Mira José Luis la verdad es que para nosotros es un hecho intrascendente porque no hay ninguna ofendida. Ya nuestras áreas de recursos humanos, sicología y trabajo social tuvieron plática con todo el grupo que estuvo de guardia viernes para amanecer sábado y no hubo ninguna queja ni inconformidad, mucho menos molestia de alguna compañera custodia”.

La mañana de este viernes integrantes de una agrupación que dice velar por los derechos de los policías se manifestaron en el ingreso al reclusorio de Puente Grande sobre la carretera libre a Zapotlanejo.

El titular de DIGPRES aseguró que se trata de un grupo que busca aprovechar el tema para su beneficio. (Por José Luis Escamilla)