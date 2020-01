Tras las denuncias sobre sujetos que acuden por las mañanas a Plaza de Armas y Plaza Guadalajara para robarse las palomas, lanzándoles redes y después vender los ejemplares en El Baratillo, el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, señaló que el caso será investigado y se le dará vista a la Unidad de Protección Animal.

“Ante el señalamiento pues instruimos que podamos estar atentos y no sólo en la vigilancia de Plaza de Armas, sino creo más importante revisar si hay una cadena que pueda derivar en la venta de estos estos animales en alguno de los tianguis, entonces también lo estamos previendo”.

Señaló que no se ha presentado una denuncia específica sobre este robo de palomas y aunque hay cámaras de video vigilancia en ambas plazas, no se ha detectado por medio de los equipos a personas llevándose a las aves.

Las denuncias afirman que las palomas son vendidas, para que personas armadas practiquen el tiro con ellas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)