Retornar en estos momentos de manera presencial a las escuelas es irresponsable, sobre todo por los todavía bajos niveles de vacunación contra Covid-19 en la población, considera el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso.

“No creo que sea ni la forma ni el momento para reanudar las clases, porque estamos obviando varias cuestiones de la pandemia. la primera y la más importante es que una persona esté vacunada, no quiere decir que no pueda contagiar a otras personas”.

Carlos Alonso Reynoso advierte que el hecho de que los maestros estén vacunados no protege a los estudiantes, quienes a su vez podrían llevar el virus a sus hogares.

Chile es el mejor ejemplo, un aumento de la pandemia a raíz de la movilidad de los jóvenes y su falta de rigor en los protocolos sanitarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)