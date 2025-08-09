El pedalista mexicano Isaac del Toro se coronó en la Vuelta a Burgos, convirtiéndose en el primer ciclista del país en lograrlo.

A pesar de sufrir un pinchazo en la llanta delantera a 14.5 kilómetros de la meta en la quinta y última etapa, el pedalista azteca recuperó terreno y terminó segundo en la jornada.

Con ello, cerró la clasificación general con tiempo de 19 horas 46 minutos y 48 segundos, superando por 19 segundos al italiano Lorenzo Fortunato.

Del Toro suma nueve victorias en la temporada ciclista europea. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: @TeamEmiratesUAE)