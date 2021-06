En el mismo punto de la ciclovía de avenida Malecón, donde un automovilista resultara con daños mayores a los 6 mil pesos tras ponchar las llantas y afectar la suspensión de su camioneta, otros vehículos también se han impactado, explica el mismo afectado.

“El mismo llantero que me dio el servicio, el cual muy amablemente me apoyó, me ha comentado que de diario él se avienta dos a tres servicios por día. Llantas afectadas por las guarniciones que están mal señalizadas, pero que ha habido volcaduras. Hay carros que se han volcado ahí. Hace dos días se volcó un carro, me dijo, el día lunes se volcó un carro”.

Y es que en varios puntos de la ciclovía que se construye sobre avenida Malecón al oriente de la ciudad, se han instalado isletas puntiagudas de cemento que carecen de pintura o señalamientos, por lo que, al circular por el punto, los automóviles irremediablemente chocan. (Por José Luis Jiménez Castro)