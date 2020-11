Luego que la Contraloría del Estado clasificó como reservada los datos de la investigación en torno al programa “A toda máquina”, que cuenta con señalamientos de anomalías, la titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Cynthia Cantero Pacheco, afirmó que ya hubo un particular que presentó un recurso de revisión y ahora corresponderá a este ente analizar si procede o no esta reserva por cinco años que se impuso, con el argumento que revelarlo atenta contra el interés público.

“Lo que insisto, que tenemos nosotros que revisar es saber cuáles son las causales de por qué en este caso se está reservando esa información o se está clasificando como reservada, y en un momento dado nosotros podríamos ordenar la desclasificación de la información”.

Cantero señaló que hay criterios que la autoridad debe acreditar en torno la información para que esta pueda ser reservada y si no se justifica, los datos podrán ser liberados. (Por Héctor Escamilla Ramírez)