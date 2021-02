Debido a que no se entregó información solicitada a través de los mecanismos de transparencia, el pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, el ITEI, acordó amonestar a un funcionario de la administración municipal de Sayula.

De acuerdo con el Recurso de Revisión 583/2020 un ciudadano pidió al ayuntamiento sayulense datos relacionados con los parquímetros que hay en el municipio, consesionados a la empresa Vector Meters.

También se solicitó copia de la cuenta pública y todos los documentos, como los pagos, los recibos y las transacciones bancarias originadas por el concepto de distribución de fondos recabados por ingresos y multas de parquímetros, sin embargo, estos datos no fueron entregados, por lo que el solicitante interpuso el recurso de revisión.

El pleno del ITEI determinó que el titular de la hacienda municipal de Sayula, Francisco Javier Jiménez Hernández, es el responsable de no entregar lo solicitado, por lo que se amonestará y esta sanción se incluirá en su expediente laboral. (Por Aníbal Vivar Galván)