A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó su retiro como legislador, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se presentó este miércoles a la sesión de la Comisión Permanente, en busca de su reincorporación al Senado.

“No, yo soy senador, yo soy senador mientras que el Senado me lo permita. No, el Senado me ratificó a mí como senador, por eso estoy aquí”.

Se le recordó que el Tribunal Electoral resolvió que sea su suplente, Gerardo Novelo quien ocupe su escaño, “pero él no está aquí, por eso estoy yo”, y hasta aclaró que no ha dejado de cobrar su salario como legislador.

“No es honorable devengar un salario si no estás trabajando”.

Y como le están exigiendo que vaya a trabajar, por eso lo hizo. Sin embargo, no pasó lista de asistencia y tampoco fue nombrado. (Por Arturo García Caudillo)