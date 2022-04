Nostálgico se mostró el atacante Jairo Torres quien este sábado jugará su último encuentro con el Atlas, antes de incorporarse al Chicago Fire de la MLS, dice que se va tranquilo porque les dejó la encomienda a sus compañeros de que le manden la medalla del bicampeonato.

“Si un poco nostálgico porque aquí estoy desde los nueve años, es la institución que me dio todo me abrió las puertas y yo le pude regresar algo un campeonato junto con todos mis compañeros y si un poco nostálgico nada más porque son mis últimos días y mis últimos minutos aquí como rojinegro pero también motivado porque llegó a un equipo muy bueno. Es una parte muy complicada terminar el Torneo e irte y que tus compañeros sigan el Torneo o la liguilla, yo me voy tranquilo, me voy en paz con el club porque porque eras lo que quería era mi mayor anhelo quedar campeón aquí con Atlas, Lo hemos hablado y sería un sueño como lo fue el Torneo pasado y yo me voy pero mis compañeros se van a quedar para lucha por ese bicampeonato y ya me dijeron que me van a mandar la medalla”.

Atlas necesita el triunfo el sábado en el jalisco ante Tigres para asegurar su presencia entre los primeros cuatro lugares de la clasificación general.

(Por Manuel Trujillo Soriano)