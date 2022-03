Luego de reconocer que se han registrado diversos hechos violentos en poblaciones como Jocotepec, La Manzanilla y Tamazula, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro indica que se aplicarán operativos especiales con la Policía Estatal.

Pide a la población no caer en el pánico.

“Vamos a estar muy atentos, pero también es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población, no ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay riesgo que indique suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar a suspender actividades, hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y el miedo a partir de información que no siempre es precisa”.

Destaca el mandatario que mantiene comunicación con el gobierno federal sobre los acontecimientos de violencia en Michoacán, Colima y Zacatecas, fronterizos con Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)