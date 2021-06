El calendario oficial de la SEP para el próximo ciclo escolar, contempla 46 días de recuperación o regularización para los menores que no pudieron seguir sus clases virtuales en tempos de pandemia, será del 13 de septiembre al 23 de noviembre.

En el caso de Jalisco se tiene ya el plan de acción para atender a esos estudiantes, señala el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Estas semanas son para los alumnos que tuvieron comunicación intermitente y que no lograron concluir satisfactoriamente el curso. Nosotros en Jalisco ya lo teníamos previsto, un plan de acción que incluye el diagnóstico para poder determinar qué niños están en esta situación. No se se estaría reprobando un alumno, ni se le estaría aprobando de gratis, simplemente se le deja en suspendo su calificación para que en las primeras semanas el nuevo maestro pueda hacer un diagnóstico”.

Estima que en Jalisco 200 mil estudiantes de educación básica estarían en esa situación. (Por Claudia Manuela Pérez)